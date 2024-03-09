Повітряна тривога шириться країною — де загроза ракетного удару

Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 9 березня оголошена через ракетну небезпеку. Під загрозою удару східні області, серед яких Харківська, Донецька, Дніпропетровська та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, у низці східних областей оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Йдеться про такі:

Харківську,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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