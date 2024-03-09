Повітряна тривога шириться країною — де загроза ракетного удару
9 березня 2024 03:29
оновлено: 03:44
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 9 березня оголошена через ракетну небезпеку. Під загрозою удару східні області, серед яких Харківська, Донецька, Дніпропетровська та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними українських військових, у низці східних областей оголошено ракетну небезпеку.
Йдеться про такі:
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Запорізьку.
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