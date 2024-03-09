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Повітряна тривога шириться країною — де загроза ракетного удару

9 березня 2024 03:29
оновлено: 03:44
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться країною — де загроза ракетного удару
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 9 березня оголошена через ракетну небезпеку. Під загрозою удару східні області, серед яких Харківська, Донецька, Дніпропетровська та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, у низці східних областей оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Йдеться про такі:

  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 9 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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