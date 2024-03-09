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В Херсонській ОВА показали зруйновану багатоповерхівку, куди росіяни влучили авіабомбою

9 березня 2024 00:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Херсонській ОВА показали зруйновану багатоповерхівку, куди росіяни влучили авіабомбою
Зруйнована багатоповерхівка, по якій вдарили росіяни. Фото: t.me/olexandrprokudin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав фото багатоповерхівки, по якій російські загарбники вдарили авіаційною бомбою. Від будівлі лишилися самі руїни.

Відповідне фото Олександр Прокудін оприлюднив у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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"Поранено 7-річного хлопчика. Дитина зараз перебуває в лікарні з травмами середньої тяжкості. Ще двох літніх людей — рятувальники деблокували з квартири", — йдеться в описі під фото.

Зруйнована багатоповерхівка, по якій вдарили росіяни
Зруйнована багатоповерхівка, по якій вдарили росіяни. Фото: t.me/olexandrprokudin
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Нагадаємо, що нещодавно російські загарбники обстріляли Херсон, через що постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.

Також ми писали, що російські війська від ранку четверга, 7 березня, обстрілювали Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти та поранено людину.

Херсон
обстріли
Херсонська область
Херсонська ОДА
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війна в Україні
війна
Олександр Прокудін

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