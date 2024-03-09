В Херсонській ОВА показали зруйновану багатоповерхівку, куди росіяни влучили авіабомбою
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав фото багатоповерхівки, по якій російські загарбники вдарили авіаційною бомбою. Від будівлі лишилися самі руїни.
Відповідне фото Олександр Прокудін оприлюднив у Telegram у п'ятницю, 8 березня.
Наслідки обстрілу Херсона 8 березня
"Поранено 7-річного хлопчика. Дитина зараз перебуває в лікарні з травмами середньої тяжкості. Ще двох літніх людей — рятувальники деблокували з квартири", — йдеться в описі під фото.
Нагадаємо, що нещодавно російські загарбники обстріляли Херсон, через що постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.
Також ми писали, що російські війська від ранку четверга, 7 березня, обстрілювали Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти та поранено людину.
Читайте Новини.LIVE!