В Херсонской ОВА показали разрушенную многоэтажку, куда россияне попали авиабомбой
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал фото многоэтажки, по которой российские захватчики ударили авиационной бомбой. От здания остались сами развалины.
Соответствующее фото Александр Прокудин обнародовал в Telegram в пятницу, 8 марта.
Последствия обстрела Херсона 8 марта
"Ранен 7-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Еще двое пожилых людей — спасатели деблокировали из квартиры", — говорится в описании под фото.
Напомним, что недавно российские захватчики обстреляли Херсон, из-за чего пострадал ребенок. Речь идет о 7-летнем мальчике.
Также мы писали, что российские войска с утра четверга, 7 марта, обстреливали Херсон. В результате в городе были повреждены гражданские объекты и ранен человек.
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