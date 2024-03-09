В Херсонской ОВА показали разрушенную многоэтажку, куда россияне попали авиабомбой

Разрушенная многоэтажка, по которой ударили россияне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал фото многоэтажки, по которой российские захватчики ударили авиационной бомбой. От здания остались сами развалины.

Соответствующее фото Александр Прокудин обнародовал в Telegram в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Последствия обстрела Херсона 8 марта

"Ранен 7-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Еще двое пожилых людей — спасатели деблокировали из квартиры", — говорится в описании под фото.

Разрушена многоэтажка, по которой ударили россияне. Фото: t.me/olexandrprokudin

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Александра Прокудина

Напомним, что недавно российские захватчики обстреляли Херсон, из-за чего пострадал ребенок. Речь идет о 7-летнем мальчике.

Также мы писали, что российские войска с утра четверга, 7 марта, обстреливали Херсон. В результате в городе были повреждены гражданские объекты и ранен человек.