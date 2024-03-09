Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Херсонской ОВА показали разрушенную многоэтажку, куда россияне попали авиабомбой arrow

В Херсонской ОВА показали разрушенную многоэтажку, куда россияне попали авиабомбой

9 марта 2024 00:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Херсонской ОВА показали разрушенную многоэтажку, куда россияне попали авиабомбой
Разрушенная многоэтажка, по которой ударили россияне. Фото: t.me/olexandrprokudin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал фото многоэтажки, по которой российские захватчики ударили авиационной бомбой. От здания остались сами развалины.

Соответствующее фото Александр Прокудин обнародовал в Telegram в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Последствия обстрела Херсона 8 марта

"Ранен 7-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Еще двое пожилых людей — спасатели деблокировали из квартиры", — говорится в описании под фото.

Разрушена многоэтажка, по которой ударили россияне
Разрушена многоэтажка, по которой ударили россияне. Фото: t.me/olexandrprokudin
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Александра Прокудина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Александра Прокудина

Напомним, что недавно российские захватчики обстреляли Херсон, из-за чего пострадал ребенок. Речь идет о 7-летнем мальчике.

Также мы писали, что российские войска с утра четверга, 7 марта, обстреливали Херсон. В результате в городе были повреждены гражданские объекты и ранен человек.

Херсон
обстрелы
Херсонская область
Херсонская ОГА
оккупанты
люди
дом
война в Украине
війна
Александр Прокудин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство