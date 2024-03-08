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Окупанти обстріляли Херсон — постраждав 7-річний хлопчик

8 березня 2024 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Херсон — постраждав 7-річний хлопчик
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок недавнього російського обстрілу Херсона постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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За словами Мрочка, наразі хлопчик ушпиталений.

"Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми", — додав він.

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Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти, поранена людина.

Також у Вовчанську Харківської області ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.

війна
діти
Херсон
окупанти
поранення

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