Окупанти обстріляли Херсон — постраждав 7-річний хлопчик
8 березня 2024 22:43
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
Внаслідок недавнього російського обстрілу Херсона постраждала дитина. Йдеться про 7-річного хлопчика.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram у п'ятницю, 8 березня.
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За словами Мрочка, наразі хлопчик ушпиталений.
"Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми", — додав він.
Нагадаємо, 7 березня російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок цього у місті були пошкоджені цивільні об'єкти, поранена людина.
Також у Вовчанську Харківської області ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.
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