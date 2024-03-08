Оккупанты обстреляли Херсон — пострадал 7-летний мальчик

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

В результате недавнего российского обстрела Херсона пострадал ребенок. Речь идет о 7-летнем мальчике.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram в пятницу, 8 марта.

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По словам Мрочко, сейчас мальчик госпитализирован.

"Предварительно у него контузия, взрывная и черепно-мозговая травма", — добавил он.

Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта российские войска обстреляли Херсон. В результате в городе были повреждены гражданские объекты, ранен человек.

Также в Волчанске Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. По предварительным данным, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.