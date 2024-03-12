Повітряна тривога в Україні — яка загроза

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили зранку, 12 березня. Йдеться про Київську, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Донецьку та Запорізьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Харківщина вкотре опинилася під артилерійським вогнем окупантів протягом останньої доби. Від мінометних обстрілів ворога постраждало четверо людей. Ще двоє цивільних загинуло через російську атаку на регіон.

Також російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.