Воздушная тревога в Украине — какая угроза

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили утром, 12 марта. Речь идет о Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Харьковщина в очередной раз оказалась под артиллерийским огнем оккупантов в течение последних суток. От минометных обстрелов врага пострадали четыре человека. Еще двое гражданских погибли из-за российской атаки на регион.

Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.