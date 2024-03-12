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Воздушная тревога в Украине — какая угроза

12 марта 2024 10:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили утром, 12 марта. Речь идет о Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Харьковщина в очередной раз оказалась под артиллерийским огнем оккупантов в течение последних суток. От минометных обстрелов врага пострадали четыре человека. Еще двое гражданских погибли из-за российской атаки на регион.

Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.

война
украинцы
Украина
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

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