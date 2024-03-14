Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Повітряну тривогу зранку, 14 березня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч проти 14 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.
Також в результаті атаки російських загарбників на Сумську область вночі є "прильоти" в чотирьох населених пунктах. Йдеться про Суми, Шостку, Тростянець та Білопілля.
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