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Повітряна тривога в Україні — яка загроза

14 березня 2024 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — яка загроза
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу зранку, 14 березня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч проти 14 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.

Також в результаті атаки російських загарбників на Сумську область вночі є "прильоти" в чотирьох населених пунктах. Йдеться про Суми, Шостку, Тростянець та Білопілля.

українці
Україна
окупанти
повітряна тривога
ракети

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