Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Воздушная тревогу утром, 14 марта, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 14 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.
Также в результате атаки российских захватчиков на Сумскую область ночью есть "прилеты" в четырех населенных пунктах. Речь идет о Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье.
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