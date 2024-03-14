Воздушная тревога в Украине — какая угроза

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Воздушная тревогу утром, 14 марта, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 14 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.

Также в результате атаки российских захватчиков на Сумскую область ночью есть "прилеты" в четырех населенных пунктах. Речь идет о Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье.