В Україні оголошено повітряну тривогу 29 лютого

Повітряна тривога в Україні — яка загроза існує для регіонів
Повітряна тривога оголошена в Україні в четвер, 29 лютого. Східні та південні регіони перебувають під загрозою атаки балістичного озброєння Росії.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Повітряна тривога в Україні 29 лютого
Росія знову намагається атакувати Україну 29 лютого. В низці областей оголошено повітряну тривогу. Для українців існує небезпека застосування балістичного озброєння.
"Харківська область — загроза застосування балістичного озброєння! + Донецька, Дніпропетровська області", — йдеться в дописах ПС ЗСУ.
Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в иаких областях:
- Харківській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській.
Нагадаємо, окупанти упродовж доби завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. В регіоні є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Також 28 лютого війська РФ здійснили обстріл селища Великий Бурлук Харківської області. Росіяни атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами.
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