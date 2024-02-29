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Повітряна тривога в Україні — яка загроза існує для регіонів

29 лютого 2024 11:22
оновлено: 11:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 29 лютого
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога оголошена в Україні в четвер, 29 лютого. Східні та південні регіони перебувають під загрозою атаки балістичного озброєння Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Повітряна тривога в Україні 29 лютого

Росія знову намагається атакувати Україну 29 лютого. В низці областей оголошено повітряну тривогу. Для українців існує небезпека застосування балістичного озброєння.

"Харківська область — загроза застосування балістичного озброєння! + Донецька, Дніпропетровська області", — йдеться в дописах ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в иаких областях:

  • Харківській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській.
Мапа повітряних тривог 29 лютого
Мапа повітряних тривог 29 лютого

Нагадаємо, окупанти упродовж доби завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. В регіоні є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також 28 лютого війська РФ здійснили обстріл селища Великий Бурлук Харківської області. Росіяни атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами.

війна
Україна
Харківська область
Донецька область
Запорізька область
Дніпропетровська область
обстріли
повітряна тривога
ракети
Росія
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