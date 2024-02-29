В Україні оголошено повітряну тривогу 29 лютого

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW

Повітряна тривога оголошена в Україні в четвер, 29 лютого. Східні та південні регіони перебувають під загрозою атаки балістичного озброєння Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Повітряна тривога в Україні 29 лютого

Росія знову намагається атакувати Україну 29 лютого. В низці областей оголошено повітряну тривогу. Для українців існує небезпека застосування балістичного озброєння.

"Харківська область — загроза застосування балістичного озброєння! + Донецька, Дніпропетровська області", — йдеться в дописах ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в иаких областях:

Харківській;

Донецькій;

Запорізькій;

Дніпропетровській.

Мапа повітряних тривог 29 лютого

Нагадаємо, окупанти упродовж доби завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. В регіоні є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також 28 лютого війська РФ здійснили обстріл селища Великий Бурлук Харківської області. Росіяни атакували населений пункт керованими авіаційними бомбами.