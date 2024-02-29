В Украине объявлена воздушная тревога 29 февраля

Воздушная тревога в Украине — какая угроза существует для регионов
Воздушная тревога объявлена в Украине в четверг, 29 февраля. Восточные и южные регионы находятся под опасностью атаки баллистического вооружения России.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Воздушная тревога в Украине 29 февраля
Россия снова пытается атаковать Украину 29 февраля. В ряде областей объявлена воздушная тревога. Для украинцев существует опасность применения баллистического вооружения.
"Харьковская область — угроза применения баллистического вооружения! + Донецкая, Днепропетровская области", — говорится в сообщениях ВС ВСУ.
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Днепропетровской.
Напомним, оккупанты на протяжении суток нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В регионе есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.
Также 28 февраля войска РФ совершили обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области. Россияне атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами.
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