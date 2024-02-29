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Воздушная тревога в Украине — какая угроза существует для регионов

29 февраля 2024 11:22
обновлено: 11:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 29 февраля
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога объявлена в Украине в четверг, 29 февраля. Восточные и южные регионы находятся под опасностью атаки баллистического вооружения России.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Воздушная тревога в Украине 29 февраля

Россия снова пытается атаковать Украину 29 февраля. В ряде областей объявлена воздушная тревога. Для украинцев существует опасность применения баллистического вооружения.

"Харьковская область — угроза применения баллистического вооружения! + Донецкая, Днепропетровская области", — говорится в сообщениях ВС ВСУ.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской.
Карта воздушных тревог 29 февраля
Карта воздушных тревог 29 февраля

Напомним, оккупанты на протяжении суток нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В регионе есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также 28 февраля войска РФ совершили обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области. Россияне атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами.

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