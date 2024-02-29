В Украине объявлена воздушная тревога 29 февраля

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: DW

Воздушная тревога объявлена в Украине в четверг, 29 февраля. Восточные и южные регионы находятся под опасностью атаки баллистического вооружения России.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Воздушная тревога в Украине 29 февраля

Россия снова пытается атаковать Украину 29 февраля. В ряде областей объявлена воздушная тревога. Для украинцев существует опасность применения баллистического вооружения.

"Харьковская область — угроза применения баллистического вооружения! + Донецкая, Днепропетровская области", — говорится в сообщениях ВС ВСУ.

Скриншот поста ВС ВСУ

Скриншот поста ВС ВСУ

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской.

Карта воздушных тревог 29 февраля

Напомним, оккупанты на протяжении суток нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В регионе есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также 28 февраля войска РФ совершили обстрел поселка Великий Бурлук Харьковской области. Россияне атаковали населенный пункт управляемыми авиационными бомбами.