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Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою

20 березня 2024 03:01
оновлено: 03:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога зараз 20 березня - де є загроза
Ракета у небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у середу, 20 березня, пролунала близько 03:00. Під загрозою опинилися три області та один район.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 20 березня. Фото: скриншот

Повітряна тривога 20 березня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на  сході! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться в повідомленні.

Так, тривога о 02:53 пролунала у Харкіській, Сумській та Луганській областях.

Крім того, про небезпеку було оголошено у Нікопольскому районі Дніпропетровської області.

Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою - фото 2
Повітряна тривога 20 березня. Фото: скриншот

О 03:17 повітряну тривогу оголосили ще у Полтавській області.

Моніторингові пабліки повідомили про загрозу застосування ракет "Х-59".

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також ми писали, що 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

повітряна тривога
ракети
війна в Україні
атака

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