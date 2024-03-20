Повітряна тривога зараз 20 березня - де є загроза

Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою
Повітряна тривога в Україні у середу, 20 березня, пролунала близько 03:00. Під загрозою опинилися три області та один район.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 20 березня
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться в повідомленні.
Так, тривога о 02:53 пролунала у Харкіській, Сумській та Луганській областях.
Крім того, про небезпеку було оголошено у Нікопольскому районі Дніпропетровської області.
О 03:17 повітряну тривогу оголосили ще у Полтавській області.
Моніторингові пабліки повідомили про загрозу застосування ракет "Х-59".
Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.
Також ми писали, що 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.
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