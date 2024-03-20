Повітряна тривога зараз 20 березня - де є загроза

Ракета у небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні у середу, 20 березня, пролунала близько 03:00. Під загрозою опинилися три області та один район.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 20 березня. Фото: скриншот

Повітряна тривога 20 березня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться в повідомленні.

Так, тривога о 02:53 пролунала у Харкіській, Сумській та Луганській областях.

Крім того, про небезпеку було оголошено у Нікопольскому районі Дніпропетровської області.

Повітряна тривога 20 березня. Фото: скриншот

О 03:17 повітряну тривогу оголосили ще у Полтавській області.

Моніторингові пабліки повідомили про загрозу застосування ракет "Х-59".

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також ми писали, що 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.