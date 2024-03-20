Воздушная тревога сейчас 20 марта – где есть угроза

Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине в среду, 20 марта, прозвучала около 3:00. Под угрозой оказались три области и один район.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 20 марта. Фото: скриншот

Воздушная тревога 20 марта

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.

Так, тревога в 02:53 прозвучала в Харьковской, Сумской и Луганской областях.

Кроме того, об опасности было объявлено в Никопольском районе Днепропетровской области.

Воздушная тревога 20 марта. Фото: скриншот

В 03.17 воздушную тревогу объявили еще в Полтавской области.

Мониторинговые паблики сообщили об угрозе применения ракет "Х-59".

Напомним, 17 марта кафиры обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также мы писали, что 14 марта российские войска нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.