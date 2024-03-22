Повітряні сили попередили про пуски ракет з Ту-95 — повторна ракетна атака на Україну

Російський літак Ту-95 МС. Фото: росЗМІ

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що виявили пуски крилатих ракет із російських літаків Ту-95 мс. Запуск відбувся з району Каспійського моря. До кордону цілі долетять приблизно о 5:00.

Про це Повітряні сили повідомляють в Telegram.

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Як інформують українські військові, відбулись пуски крилатих ракет із літаків Ту-95.

"Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05:00", — уточнили Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За даними пабліка "Николаевский Ванек", у повітря здійнялись близько 13 бортів Ту-95 — шість літаків з аеродрому в Оленьї, сім — з Енгельса.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Області почали "червоніти" близько 22:40 в четвер, 21 березня.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що на Україну відбувається масова атака ворожих безпілотників в ніч проти п'ятниці, 22 березня. Так, під час обстрілу в Одесі було чути вибухи, подробиці щодо яких надали Сили оборони.