Повітряні сили попередили про пуски ракет з Ту-95 — повторна ракетна атака на Україну
Повітряні сили Збройних сил України заявили, що виявили пуски крилатих ракет із російських літаків Ту-95 мс. Запуск відбувся з району Каспійського моря. До кордону цілі долетять приблизно о 5:00.
Про це Повітряні сили повідомляють в Telegram.
Попередження від Повітряних сил
Як інформують українські військові, відбулись пуски крилатих ракет із літаків Ту-95.
"Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05:00", — уточнили Повітряні сили.
За даними пабліка "Николаевский Ванек", у повітря здійнялись близько 13 бортів Ту-95 — шість літаків з аеродрому в Оленьї, сім — з Енгельса.
Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Області почали "червоніти" близько 22:40 в четвер, 21 березня.
Нагадаємо, що на Україну відбувається масова атака ворожих безпілотників в ніч проти п'ятниці, 22 березня. Так, під час обстрілу в Одесі було чути вибухи, подробиці щодо яких надали Сили оборони.
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