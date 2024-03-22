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Воздушные силы предупредили о пусках ракет с Ту-95 — повторная ракетная атака на Украину

22 марта 2024 03:46
обновлено: 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушные силы предупредили о пусках ракет с Ту-95 — повторная ракетная атака на Украину
Российский самолет Ту-95 ТС. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что обнаружили пуски крылатых ракет с российских самолетов Ту-95 мс. Запуск произошел из района Каспийского моря. До границы цели долетят примерно в 5:00.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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Как информируют украинские военные, произошли пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95.

"Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05:00", — уточнили Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным паблика "Николаевский Ванек", в воздух поднялось около 13 бортов Ту-95 — шесть самолетов с аэродрома в Оленьи, семь — из Энгельса.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Сейчас в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Области начали "краснеть" около 22:40 в четверг, 21 марта.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 22 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что на Украину происходит массовая атака вражеских беспилотников в ночь на пятницу, 22 марта. Так, во время обстрела в Одессе были слышны взрывы, подробности по которым предоставили Силы обороны.

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