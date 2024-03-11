Повітряні сили ЗСУ показали успішну бойову роботу по пункту управління ворога

Знищення пункту управління РФ на кораблі. Фото: скриншот

Повітряні сили Збройних сил України продовжують знищувати та виводити з ладу російську військову техніку. Нещодавно українські захисники завдали удару по ворожому пункту управління на кораблі.

Відповідне відео опублікував командир Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у Telegram у понеділок, 11 березня.

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Олещук опублікував відеоматеріали атаки на пункт управління супротивника та висловив подяку льотчикам за успішне виконання бойових завдань.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу з ворожого пункту управління", — написав Олещук.

Зазначимо, що нещодавно українські безпілотники атакували російські військові об'єкти. Внаслідок ударів було затоплено корабель РФ "Сергій Котов". Незабаром цю інформацію підтвердили в ГУР та заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів Magura V5. В результаті "Котів" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, був уражений п'ятьма дронами Magura V5.

Згодом у ВМС України повідомили, що більша частина екіпажу судна, ймовірно, загинула.