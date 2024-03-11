Воздушные силы ВСУ показали успешную боевую работу по пункту управления врага

Уничтожение пункта управления РФ на корабле. Фото: скриншот

Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать и выводить из строя российскую военную технику. Недавно украинские защитники нанесли удар по вражескому пункту управления на корабле.

Соответствующее видео опубликовал командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Олещук опубликовал видеоматериалы атаки на пункт управления противника и выразил благодарность летчикам за успешное выполнение боевых задач.

"Благодарю летчиков за успешную боевую работу по враждебному пункту управления", — написал Олещук.

Отметим, что совсем недавно украинские беспилотники атаковали российские военные объекты. В результате ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов". Вскоре эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов Magura V5. В результате "Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — БДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, был поражен пятью дронами Magura V5.

Впоследствии в ВМС Украины сообщили, что большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.