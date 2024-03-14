Прем'єрка Естонії відмовилася обіцяти, що країна не відправить своїх військових в Україну

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS//File Photo

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що військові її країни не будуть направлені в Україну. Вона наголосила, що обставини можуть змінитися.

Про це повідомляє ERR.

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Свою заяву Каллас сказала під час відповіді на запитання депутатів парламенту Рійгікогу в рамках інфогодини уряду. Учасники засідання обговорювали заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки солдатів країн ЄС на територію України.

Депутати парламенту запитували у Каллас, чи є в Естонії плани послати солдатів на допомогу Києву. Спочатку вона повторила, що нічого подібного не обговорювалося і спробувала пояснити термінологію.

"Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправлення наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground — це солдати в конкретній країні. Ба більше, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням", — наголосила Каллас.

Після того як депутати від фракції EKRE почали вимагати гарантій, прем'єр-міністр зазначила, що це рішення буде ухвалювати не вона.

"Для відправки солдатів куди-небудь за межі Естонії, потрібен мандат Рійгікогу, тож ви зможете вирішити це питання самі. Точно так само, як ми відправляли солдатів у різні місії, для цього потрібен мандат Рійгікогу. Я не можу це вирішити сама. Це питання ніяк не пройде повз вас", — сказала Каллас.

Консерватори просили від Каллас гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у військові дії в Україні.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів. Адже ми робимо все, щоб Україна перемогла. Ми тут чітко вибрали сторону, і ця сторона України, тому що Росія для нас — пряма загроза", — зазначила Каллас.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має намірів направляти війська в Україну і не бере участі у російсько-українському конфлікті. Якщо НАТО відправить окремо війська до України, це вплине на Альянс загалом.