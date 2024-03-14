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Премьер Эстонии отказалась обещать, что страна не отправит своих военных в Украину

14 марта 2024 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Эстонии отказалась обещать, что страна не отправит своих военных в Украину
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отказалась гарантировать, что военные ее страны не будут направлены в Украину. Она подчеркнула, что обстоятельства могут измениться.

Об этом сообщает ERR.

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Свое заявление Каллас высказала во время ответа на вопросы депутатов парламента Рийгикогу в рамках инфочаса правительства. Участники заседания обсуждали заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки солдат стран ЕС на территорию Украины.

Депутаты парламента спрашивали у Каллас, есть ли у Эстонии планы послать солдат на помощь Киеву. Сначала она повторила, что ничего подобного не обсуждалось и попыталась объяснить терминологию.

"О введении наземных войск речи никогда не было. Никто не говорил об отправке наземных войск. В английском языке это ground troops, troops on the ground или soldiers on the ground — это солдаты в конкретной стране. Более того, разные страны это делают, разные страны присылают солдат, чтобы помочь украинцам с обучением", — подчеркнула Каллас.

После того как депутаты от фракции EKRE потребовали гарантий, премьер-министр отметила, что это решение будет принимать не она.

"Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии, нужен мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. Точно так же, как мы отправляли солдат в различные миссии, для этого нужен мандат Рийгикогу. Я не могу это решить сама. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас", — сказала Каллас.

Консерваторы просили от Каллас гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия в Украине.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам. Ведь мы делаем все, чтобы Украина победила. Мы здесь четко выбрали сторону, и это сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза", — отметила Каллас.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен направлять войска в Украину и не участвует в российско-украинском конфликте. Если НАТО отправит отдельно войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом.

война
Эстония
Украина
военные
Кайя Каллас

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