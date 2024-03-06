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Прокопенко живе Азовом, — Федосюк про легендарного командира

6 березня 2024 08:11
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Коли Прокопенко повернувся на фронту після полону РФ: деталі
Денис Прокопенко. Фото: Азов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Більшість обміняних бійців бригади "Азов" після реабілітації із військового полону РФ повертаються назад у стрій. Зокрема, командир "Азову" Денис Прокопенко повернувся на фронт практично одразу після повернення до Києва із військового полону. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

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За словами Юлії, міжнародна організація "Червоний Хрест" у травні 2022 року, коли тодішній полк "Азов" виходив у почесний полон разом з іншими захисниками Маріуполя, не внесла командира "Азову" Дениса Прокопенка у загальний список полонених. Хоча на той час це було єдиним завданням Червоного хреста.

"В цих списках не було ні мого чоловіка Арсенія Федосюка, ні Прокопенка. Я особисто вносила дані чоловіка в офісі Червоного Хреста вже у Києві. У цих списках не було навіть Дениса Прокопенка, командира "Азову", — уточнила Юлія.

Вона також нагадала, що і Денис і його дружина Катерина Прокопенко, яка є головою Асоціації родин захисників Маріуполя, люди, які дуже віддані своїй справі. Фактично вона одна має для них значення.

"Бути корисним, принести себе на вівтар цієї справи. Всі це бачать у Денисі, як він проявив себе в Маріуполі. Це людина, яка живе для "Азову", і це для нього реально сенс життя", — підсумувала Федосюк.

Нагадаємо, у неділю 3 березня командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Національної гвардії України Денис Прокопенко провів церемонію нагородження бійців відомчими нагородами. Бійці "Азова" були відзначені нагрудних знаків "За доблесну службу" та "За відвагу", а також медалей "За стійкість і непохитність", "За доблесть".

Азовсталь
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