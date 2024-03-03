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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко вручив бійцям відомчі нагороди Нацгвардії

3 березня 2024 16:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко вручив бійцям відомчі нагороди Нацгвардії
Вручення нагород бійцям полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Національної гвардії України Денис Прокопенко провів церемонію нагородження бійців відомчими нагородами. Бійці "Азова" були відзначені нагрудних знаків "За доблесну службу" та "За відвагу", а також медалей "За стійкість і непохитність", "За доблесть".

Про це повідомила пресслужба полку "Азов" у неділю, 3 березня.

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Вручення нагород бійцям "Азова"

"Перебуваючи в полоні, мене найбільше бентежило одне єдине питання: чи зможе Україна мобілізувати гідний кадровий потенціал для того, щоб дати гідну відсіч російській агресії? Це питання хвилювало мене доти, доки я не повернувся на рідну землю і не побачив вас", — сказав Прокопенко.

Також командир полку "Азов" висловив полегшення та гордість, повернувшись додому та побачивши досягнення та готовність нового покоління бійців "Азова", які, за його словами, є прикладом для всіх підрозділів української армії.

Вручення нагород бійцям полку "Азов"
Вручення нагород бійцям полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
Вручення нагород бійцям полку "Азов"
Вручення нагород бійцям полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
Вручення нагород бійцям полку "Азов"
Вручення нагород бійцям полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
Вручення нагород бійцям полку "Азов"
Вручення нагород бійцям полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
Вручення нагород бійцям полку "Азов"
Вручення нагород бійцям полку "Азов". Фото: t.me/azov_media

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін показав кадри ліквідації ворога за допомогою дронів.

Раніше полк Азов Національної гвардії України показав кадри роботи на самохідках M109L.

нагорода
військові
Азовсталь
полк "Азов"
війна в Україні

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