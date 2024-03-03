Командир полка "Азов" Денис Прокопенко вручил бойцам ведомственные награды Нацгвардии

Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Командир 12 бригады специального назначения "Азов", подполковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко провел церемонию награждения бойцов ведомственными наградами. Бойцы "Азова" были удостоены нагрудных знаков "За доблестную службу" и "За отвагу", а также медалей "За стойкость и несгибаемость", "За доблесть".

Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов" в воскресенье, 3 марта.

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Вручение наград бойцам "Азова"

"Находясь в плену, меня больше всего смущал один единственный вопрос: сможет ли Украина мобилизовать достойный кадровый потенциал для того, чтобы дать достойный отпор российской агрессии? Этот вопрос волновал меня до тех пор, пока я не вернулся на родную землю и не увидел вас", — сказал Прокопенко.

Также командир полка "Азов" выразил облегчение и гордость, вернувшись домой и увидев достижения и готовность нового поколения бойцов "Азова", которые, по его словам, являются примером для всех подразделений украинской армии.

Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Напомним, экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин показал кадры ликвидации врага с помощью дронов.

Ранее полк "Азов" Национальной гвардии Украины показал кадры работы на самоходках M109L.