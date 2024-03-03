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Командир полка "Азов" Денис Прокопенко вручил бойцам ведомственные награды Нацгвардии

3 марта 2024 16:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко вручил бойцам ведомственные награды Нацгвардии
Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командир 12 бригады специального назначения "Азов", подполковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко провел церемонию награждения бойцов ведомственными наградами. Бойцы "Азова" были удостоены нагрудных знаков "За доблестную службу" и "За отвагу", а также медалей "За стойкость и несгибаемость", "За доблесть".

Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов" в воскресенье, 3 марта.

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Вручение наград бойцам "Азова"

"Находясь в плену, меня больше всего смущал один единственный вопрос: сможет ли Украина мобилизовать достойный кадровый потенциал для того, чтобы дать достойный отпор российской агрессии? Этот вопрос волновал меня до тех пор, пока я не вернулся на родную землю и не увидел вас", — сказал Прокопенко.

Также командир полка "Азов" выразил облегчение и гордость, вернувшись домой и увидев достижения и готовность нового поколения бойцов "Азова", которые, по его словам, являются примером для всех подразделений украинской армии.

Вручение наград бойцам полка “Азов”
Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media
Вручение наград бойцам полка “Азов”
Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media
Вручение наград бойцам полка “Азов”
Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media
Вручение наград бойцам полка “Азов”
Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media
Вручение наград бойцам полка “Азов”
Вручение наград бойцам полка ''Азов''. Фото: t.me/azov_media

Напомним, экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин показал кадры ликвидации врага с помощью дронов.

Ранее полк "Азов" Национальной гвардии Украины показал кадры работы на самоходках  M109L.

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полк "Азов"
война в Украине

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