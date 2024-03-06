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Прокопенко живет Азовом, — Федосюк о легендарном командире

6 марта 2024 08:11
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Когда Прокопенко вернулся на фронт после плена РФ: детали
Денис Прокопенко. Фото: Азов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Большинство обмененных бойцов бригады "Азов" после реабилитации из военного плена РФ возвращаются обратно в строй. В частности, командир "Азова" Денис Прокопенко вернулся на фронт практически сразу после возвращения в Киев из военного плена.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Юлия Федосюк, заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали".

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По словам Юлии, международная организация "Красный Крест" в мае 2022 года, когда тогдашний полк "Азов" выходил в почетный плен вместе с другими защитниками Мариуполя, не внесла командира "Азова" Дениса Прокопенко в общий список пленных. Хотя в то время это было единственным заданием Красного креста.

"В этих списках не было ни моего мужа Арсения Федосюка, ни Прокопенко. Я лично вносила данные мужа в офисе Красного Креста уже в Киеве. В этих списках не было даже Дениса Прокопенко, командира "Азова", — уточнила Юлия.

Она также напомнила, что и Денис и его жена Екатерина Прокопенко, являющаяся главой Ассоциации семей защитников Мариуполя, люди, которые очень преданы своему делу. Фактически она одна имеет для них значение.

"Быть полезным, принести себя на алтарь этого дела. Все это видят в Денисе, как он проявил себя в Мариуполе. Это человек, живущий для "Азова", и это для него реально смысл жизни", — подытожила Федосюк.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, командир 12 бригады специального назначения "Азов" подполковник Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко провел церемонию награждения бойцов ведомственными наградами. Бойцы "Азова" были отмечены нагрудными знаками "За доблестную службу" и "За отвагу", а также медалей "За стойкость и стойкость", "За доблесть".

Азовсталь
полк "Азов"
война в Украине
війна

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