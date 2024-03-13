Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. За його словами, Москва готова з військово-технічного погляду.

Про це Володимир Путін сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову у середу, 13 березня.

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Готовність РФ застосувати ядерну зброю

За словами Путіна, ядерні ракети Росії постійно перебувають у стані бойової готовності.

"Наша ядерна тріада більш сучасна, ніж будь-яка інша. Такі тріади лиш у нас та американців, але ми просунулись значно більше", — сказав диктатор РФ.

Він запевнив, що застосувати ядерну зброю може лише за певних умов. Зокрема, якщо йтиметься про існування російської держави, заподіяння шкоди суверенітету та незалежності.

"У нас все прописано в нашій стратегії, ми її не змінювали", — зазначив Путін.

Російський диктатор додав, що йому навіть на думку не спадало застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Сполучені Штати Америки активно готувалися до можливого ядерного удару РФ по Україні. Оцінка ризику базувалася не тільки на одному факторі, а й на комплексному аналізі, включаючи нові розвідувальні дані.

Також російські окупанти вже опрацювали застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з Китаєм. Критерії для удару виявилися ширшими, ніж будь-коли.