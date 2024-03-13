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Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие

13 марта 2024 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил о готовности применить ядерное оружие. По его словам, Москва готова с военно-технической точки зрения.

Об этом Владимир Путин сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву в среду, 13 марта.

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Готовность РФ применить ядерное оружие

По словам Путина, ядерные ракеты России постоянно находятся в боевой готовности.

"Наша ядерная триада более современная, чем любая другая. Такие триады только у нас и американцев, но мы продвинулись гораздо больше", — сказал диктатор РФ.

Он заверил, что применить ядерное оружие может только при определенных условиях. В частности, если речь пойдет о существовании российского государства, причинении вреда суверенитету и независимости.

"У нас все прописано в нашей стратегии, мы ее не меняли", — отметил Путин.

Российский диктатор добавил, что ему даже в голову не приходило применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Напомним, в конце 2022 года Соединенные Штаты Америки активно готовились к возможному ядерному удару РФ по Украине. Оценка риска базировалась не только на одном факторе, но и на комплексном анализе, включая новые разведывательные данные.

Также российские оккупанты уже проработали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с Китаем. Критерии для удара оказались шире, чем когда-либо.

россия
владимир путин
россияне
ядерное оружие
Дмитрий Киселев
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