У Міноборони розповіли про проєкт із рекрутингу до Сил оборони

Центр рекрутингу української армії у Львові. Фото: Роман Балук, Львівська міська рада

Протягом проєкту з набору кадрів до Сил оборони України кількість вакансій постійно збільшується. Це свідчить про великий інтерес українців до вступу до армії. Крім того, надходить багато відгуків на цю ініціативу, що підтверджує важливість та актуальність проєкту.

Про це повідомляє DOU із посиланням на коментар Міністерства оборони України.

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Детальніше про рекрутинг до Сил оборони

У повідомленні сказано, що зараз українцям пропонують 8 520 вакансій, які надійшли від 1 245 частин. На них вже є 105 891 відгук, тобто на одну позицію претендують 12 кандидатів. Важливо зауважити, що на початку 2024 року таких вакансій було близько 3 200, а відгуків понад 46 тисяч.

У Міноборони також розповіли про результати роботи першого рекрутингового центру, який нещодавно відкрився у Львові.

"Тут провели 187 співбесід. Оформили 100 анкет кандидатів на військову службу, 39% із них допомогли сконтактуватися з військовими частинами. 10% кандидатів — жінки", — зазначили у відомстві.

У планах Міноборони — відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Запоріжжі відкрили рекрутинговий центр української армії. В ньому не вручатимуть повісток, але консультуватимуть щодо служби в українському війську.

Ми також повідомляли про те, що Третя окрема штурмова бригада формується, зокрема, завдяки рекрутингу. Однак тієї кількості добровольців наразі мало. Військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо.