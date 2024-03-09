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Рекрутинг в Силы обороны — сколько украинцев откликнулись на вакансии

9 марта 2024 10:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Минобороны рассказали о проекте по рекрутингу в Сила обороны
Центр рекрутинга украинской армии во Львове. Фото: Роман Балук, Львовский городской совет
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В течение проекта по набору кадров в Силы обороны Украины количество вакансий постоянно увеличивается. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к вступлению в армию. Кроме того, поступает множество отзывов на эту инициативу, что подтверждает важность и актуальность проекта.

Об этом сообщает DOU со ссылкой на комментарий Министерства обороны Украины.

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Подробнее о рекрутинге в Силы обороны

В сообщении говорится, что сейчас украинцам предлагают 8 520 вакансий, которые поступили от 1 245 частей. На них уже есть 105 891 отзыв, то есть на одну позицию претендуют 12 кандидатов. Важно отметить, что в начале 2024 года таких вакансий было около 3 200, а отзывов более 46 тысяч.

В Минобороны также рассказали о результатах работы первого рекрутингового центра, недавно открывшегося во Львове.

"Здесь провели 187 собеседований. Оформили 100 анкет кандидатов на военную службу, 39% из них помогли связаться с воинскими частями. 10% кандидатов — женщины", — отметили в ведомстве.

В планах Минобороны открыть рекрутинговые центры во всех крупных городах Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, в Запорожье открыли рекрутинговый центр украинской армии. В нем не будут вручать повестки, но будут консультировать по службе в украинском войске.

Мы также сообщали о том, что Третья отдельная штурмовая бригада формируется, в частности, благодаря рекрутингу. Однако такого количества добровольцев пока мало. Военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно.

Минобороны
ВСУ
работа
армия
вакансии
Рекрутинг

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