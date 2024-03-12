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РФ випустила ракети по Україні — куди летять ворожі цілі

12 березня 2024 10:47
оновлено: 10:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія випустила ракети в напрямку Полтавщини 12 березня
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога оголошена в Україні у вівторок, 12 березня. Російські ракети прямують в напрямку Полтавщини.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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В низці українських областей лунає повітряна тривога. Для регіонів існує загроза балістичного обстрілу. 

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі російські ракети прямують в напрямку Полтавщини.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога, окрім Полтавщини, також оголошена у наступних областях:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій.
Мапа повітряних тривог 12 березня
Мапа повітряних тривог 12 березня

Нагадаємо, 12 березня росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп'янська в Харківській області. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, війська РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому на Донеччині. Від ворожої атаки поранення дістали двоє жінок.

війна
Україна
обстріли
повітряна тривога
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небезпека
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