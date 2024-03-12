Росія випустила ракети в напрямку Полтавщини 12 березня

Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога оголошена в Україні у вівторок, 12 березня. Російські ракети прямують в напрямку Полтавщини.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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В низці українських областей лунає повітряна тривога. Для регіонів існує загроза балістичного обстрілу.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі російські ракети прямують в напрямку Полтавщини.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога, окрім Полтавщини, також оголошена у наступних областях:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Сумській;

Харківській;

Донецькій;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог 12 березня

Нагадаємо, 12 березня росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп'янська в Харківській області. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, війська РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому на Донеччині. Від ворожої атаки поранення дістали двоє жінок.