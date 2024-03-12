РФ випустила ракети по Україні — куди летять ворожі цілі
Повітряна тривога оголошена в Україні у вівторок, 12 березня. Російські ракети прямують в напрямку Полтавщини.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Росія випустила ракети в напрямку Полтавщини 12 березня
В низці українських областей лунає повітряна тривога. Для регіонів існує загроза балістичного обстрілу.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться в повідомленні.
Наразі російські ракети прямують в напрямку Полтавщини.
Повітряна тривога, окрім Полтавщини, також оголошена у наступних областях:
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Сумській;
- Харківській;
- Донецькій;
- Запорізькій.
Нагадаємо, 12 березня росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп'янська в Харківській області. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, війська РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому на Донеччині. Від ворожої атаки поранення дістали двоє жінок.
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