Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow РФ выпустила ракеты по Украине — куда летят вражеские цели arrow

РФ выпустила ракеты по Украине — куда летят вражеские цели

12 марта 2024 10:47
обновлено: 10:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия выпустила ракеты в направлении Полтавщины 12 марта
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога объявлена в Украине во вторник, 12 марта. Российские ракеты следуют в направлении Полтавщины.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Россия выпустила ракеты в направлении Полтавщины 12 марта

В ряде украинских областей раздается воздушная тревога. Для регионов существует угроза баллистического обстрела.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ВС ВСУ

В настоящее время российские ракеты следуют в направлении Полтавщины.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Воздушная тревога, кроме Полтавщины, также объявлена в следующих областях:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Запорожской.
Карта воздушных тревог 12 марта
Карта воздушных тревог 12 марта

Напомним, 12 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, войска РФ ударили шестью ракетами "С-300" по городу Селидовому в Донецкой области. От вражеской атаки ранения получили две женщины.

война
Украина
обстрелы
воздушная тревога
ракеты
опасность
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство