Россия выпустила ракеты в направлении Полтавщины 12 марта

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога объявлена в Украине во вторник, 12 марта. Российские ракеты следуют в направлении Полтавщины.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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В ряде украинских областей раздается воздушная тревога. Для регионов существует угроза баллистического обстрела.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

В настоящее время российские ракеты следуют в направлении Полтавщины.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Воздушная тревога, кроме Полтавщины, также объявлена в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Сумской;

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской.

Карта воздушных тревог 12 марта

Напомним, 12 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, войска РФ ударили шестью ракетами "С-300" по городу Селидовому в Донецкой области. От вражеской атаки ранения получили две женщины.