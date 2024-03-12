РФ выпустила ракеты по Украине — куда летят вражеские цели
Воздушная тревога объявлена в Украине во вторник, 12 марта. Российские ракеты следуют в направлении Полтавщины.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Россия выпустила ракеты в направлении Полтавщины 12 марта
В ряде украинских областей раздается воздушная тревога. Для регионов существует угроза баллистического обстрела.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
В настоящее время российские ракеты следуют в направлении Полтавщины.
Воздушная тревога, кроме Полтавщины, также объявлена в следующих областях:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Донецкой;
- Запорожской.
Напомним, 12 марта россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, войска РФ ударили шестью ракетами "С-300" по городу Селидовому в Донецкой области. От вражеской атаки ранения получили две женщины.
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