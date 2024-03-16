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Роковини удару по Маріупольському драмтеатру — Зеленський вшанував памʼять загиблих

16 березня 2024 10:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Роковини удару по Маріупольському драмтеатру — Зеленський вшанував памʼять загиблих
Драмтеатр у Маріуполі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минуло рівно два роки з моменту страшного бомбардування Драматичного театру в Маріуполі. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих того дня.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram у суботу, 16 березня.

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Окупанти вчинили цинічний злочин, скинувши дві авіабомби на будівлю, де були діти. Біля самої будівлі на асфальті було великими літерами написано "Діти", але росіян це не зупинило.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло... Світла пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор", — написав Президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб світ не забував про дії Росії щодо України та її громадян.

"Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність", — додав Зеленський.

Нагадаємо, ООН готує доповідь про тортури полонених та воєнні злочини Росії в Маріуполі. Доповідь також докладно описує атаки на мирне населення, лікарні та культурні об'єкти, а також випадки тортур, зґвалтувань та вбивств мирних громадян, незаконну депортацію українських дітей до Росії та інші воєнні злочини.

Також ми писали, що документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Володимир Зеленський
Маріуполь
військові злочини
війна в Україні
Росія
жертви
бомба

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