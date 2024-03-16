Годовщина удара РФ по Мариупольскому драмтеатру — Зеленский почтил память погибших

Драмтеатр в Мариуполе. Фото: Reuters

Прошло ровно два года с момента жуткой бомбардировки Драматического театра в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в тот день.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram в субботу, 16 марта.

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Оккупанты совершили циничное преступление, скинув две авиабомбы на здание, где находились дети. Возле самого здания на асфальте было большими буквами написано "Дети", но россиян это не остановило.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло...Светлая память всем, чью жизнь унес российский террор", — написал Президент.

По словам Зеленского, важно, чтобы мир не забывал о действиях России в отношении Украины и ее граждан.

"Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность", — добавил Зеленский.

Напомним, ООН готовит доклад о пытках пленных и военных преступлениях России в Мариуполе. Доклад также подробно описывает атаки на мирное население, больницы и культурные объекты, а также случаи пыток, изнасилований и убийств мирных граждан, незаконную депортацию украинских детей в Россию и другие военные преступления.

Также мы писали, что документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".