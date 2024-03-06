Росія продає українських полонених на "чорному ринку" — в ISW розповіли про схему

Українці в російському полоні. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська торгують на "чорному ринку" українськими полоненими. Вони віддають наших захисників чеченським воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни полоненими з Україною.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Росіяни торгують українськими полоненими на "чорному ринку"

Посилаючись на британське видання The Times та речника українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, аналітики повідомили, що чеченські воєнізовані формування "купують" українських військовополонених в інших російських військових підрозділів на чорному ринку.

Вони зазначили, що потім чеченські підрозділи використовують українських військовополонених в обмін на чеченських військовополонених, утримуваних українськими силами. У матеріалі The Times йдеться, що чеченські підрозділи, ймовірно, звертаються до "чорного ринку", тому що чеченські підрозділи зараз переважно виконують функції поліції або логістики в тилових районах України, де менше можливостей захопити українських військовополонених і обміняти їх на чеченських військовополонених.

У видання йдеться, що хоча в Женевській конвенції немає статей, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, така практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

"Звіти про те, що чеченські підрозділи, очевидно, здійснюють обмін військовополоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, як-от підрозділи чеченського спецназу імені Ахмата, ймовірно, не включені до ширшого російсько-українського обміну військовополоненими вищого рівня", — вважають в ISW.

Там нагадали, що російські мілблогери неодноразово критикували чеченські сили за їхню некомпетентність і відсутність участі в Україні, а чеченські сили були відкинуті в тил або на менш активні ділянки фронту після участі у великих російських наступальних операціях 2022 року.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що наразі Україні вдалося ідентифікувати понад 2 800 тіл та фрагментів загиблих українських військових.

Крім того, 16 лютого до України повернули тіла загиблих захисників. Під час репатріаційного заходу вдалося повернути 58 загиблих захисників.