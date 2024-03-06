Россия продает украинских пленных на "черном рынке" — в ISW рассказали о схеме

Украинцы в российскому плену. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска торгуют на "черном рынке" украинскими пленными. Они отдают наших защитников чеченским военизированным группировкам, которые продолжают проводить собственные обмены пленными с Украиной.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Ссылаясь на британское издания The Times и представителя украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, аналитики сообщили, что чеченские военизированные формирования "покупают" украинских военнопленных у других российских военных подразделений на черном рынке.

Они отметили, что затем чеченские подразделения используют украинских военнопленных в обмен на чеченских военнопленных, удерживаемых украинскими силами. В материале The Times говорится, что чеченские подразделения, вероятно, обращаются к "черному рынку", потому что чеченские подразделения сейчас в основном выполняют функции полиции или логистики в тыловых районах Украины, где меньше возможностей захватить украинских военнопленных и обменять их на чеченских военнопленных.

В издание говорится, что хотя в Женевской конвенции нет статей, прямо запрещающих торговлю военнопленными, такая практика, вероятно, нарушает положение о том, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

"Отчеты о том, что чеченские подразделения, очевидно, осуществляют обмен военнопленными с Украиной, свидетельствуют, что некоторые военизированные подразделения российской армии, например подразделения чеченского спецназа имени Ахмата, вероятно, не включены в более широкий российско-украинский обмен военнопленными высшего уровня ", — считают в ISW.

Там напомнили, что российские милблогеры неоднократно критиковали чеченские силы за их некомпетентность и отсутствие участия в Украине, а чеченские силы были отброшены в тыл или менее активные участки фронта после участия в крупных российских наступательных операциях 2022 года.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в настоящее время Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов погибших украинских военных.

Кроме того, 16 февраля в Украину вернули тела погибших защитников. В ходе репатриационного мероприятия удалось вернуть 58 погибших защитников.