Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Росія створила нову хвилю фейків про слабку оборону ЗСУ — деталі arrow

Росія створила нову хвилю фейків про слабку оборону ЗСУ — деталі

18 березня 2024 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія створила нову хвилю фейків про слабку оборону ЗСУ — деталі
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські пропагандисти активно розповсюджують фейки про слабкість Збройних сил України. В Україні спростовують такі заяви та кажуть, що таким чином росіяни намагаються деморалізувати військових.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Фейки РФ про слабкість ЗСУ

У відомстві спростували інформацію, що розповсюджується однією з проросійських спільнот у соціальних мережах, про те, що після відступу українських військових з Авдіївки Україна не зможе побудувати ефективні лінії оборони, аналогічні російській "лінії Суровікіна".

За заявою відомства, ця інформація є частиною російської інформаційно-психологічної операції, метою якої є деморалізація українських військовослужбовців та підрив довіри до військового та політичного керівництва країни.

На додаток, Центр наголосив, що укріплювальні роботи, включаючи Авдіївський напрямок, продовжуються та вдосконалюються, забезпечуючи постійне покращення оборонних позицій по всій території України.

"Роботи з будівництва та облаштування нових укріплень у всіх напрямках продовжуються безперервно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації та СБУ оприлюднили мережу каналів, які використовуються для поширення ворожих фейкових новин у Telegram.

Також росіяни вигадали фейк про те, що в Україні нібито хочуть мобілізувати три мільйони бездітних жінок. Нещодавно окупанти поширили дезінформацію про масований наступ на Сумську область.

ЗСУ
дезінформація
фейки
росіяни
пропаганда
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство