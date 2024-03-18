Росія створила нову хвилю фейків про слабку оборону ЗСУ — деталі

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Російські пропагандисти активно розповсюджують фейки про слабкість Збройних сил України. В Україні спростовують такі заяви та кажуть, що таким чином росіяни намагаються деморалізувати військових.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Фейки РФ про слабкість ЗСУ

У відомстві спростували інформацію, що розповсюджується однією з проросійських спільнот у соціальних мережах, про те, що після відступу українських військових з Авдіївки Україна не зможе побудувати ефективні лінії оборони, аналогічні російській "лінії Суровікіна".

За заявою відомства, ця інформація є частиною російської інформаційно-психологічної операції, метою якої є деморалізація українських військовослужбовців та підрив довіри до військового та політичного керівництва країни.

На додаток, Центр наголосив, що укріплювальні роботи, включаючи Авдіївський напрямок, продовжуються та вдосконалюються, забезпечуючи постійне покращення оборонних позицій по всій території України.

"Роботи з будівництва та облаштування нових укріплень у всіх напрямках продовжуються безперервно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації та СБУ оприлюднили мережу каналів, які використовуються для поширення ворожих фейкових новин у Telegram.

Також росіяни вигадали фейк про те, що в Україні нібито хочуть мобілізувати три мільйони бездітних жінок. Нещодавно окупанти поширили дезінформацію про масований наступ на Сумську область.