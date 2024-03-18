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Россия создала новую волну фейков про слабую оборону ВСУ — детали

18 марта 2024 08:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия создала новую волну фейков про слабую оборону ВСУ — детали
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские пропагандисты активно распространяют фейки о слабости Вооруженных сил Украины. В Украине опровергают такие заявления и говорят, что таким образом россияне пытаются деморализовать военных.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в понедельник, 18 марта.

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В ведомстве опровергли информацию, распространяемую одним из пророссийских сообществ в социальных сетях, о том, что после отступления украинских военных из Авдеевки, Украина не сможет построить эффективные линии обороны, аналогичные российской "линии Суровикина". 

По заявлению ведомства, данная информация является частью российской информационно-психологической операции, целью которой является деморализация украинских военнослужащих и подрыв доверия к военному и политическому руководству страны. 

В дополнение, Центр подчеркнул, что укрепительные работы, включая Авдеевское направление, продолжаются и совершенствуются, обеспечивая постоянное улучшение оборонительных позиций по всей территории Украины.

"Работы по строительству и обустройству новых укреплений по всем направлениям продолжаются непрерывно", — говорится в сообщении.

Напомним, что Центр противодействия дезинформации и СБУ обнародовали сеть каналов, которые используются для распространения вражеских фейковых новостей в Telegram. 

Также россияне придумали фейк о том, что в Украине якобы хотят мобилизовать три миллиона бездетных женщин. А Недавно оккупанты распространили дезинформацию о массированном наступлении на Сумскую область.

ВСУ
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россияне
пропаганда
война в Украине
Россия

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