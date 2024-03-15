Росія залучає резерви для нарощування темпів наступальних операцій, — ISW

Російський окупант. Фото: росЗМІЙ

Російські війська залучають до бойових дій на сході України тактичні й оперативні резерви з метою підтримання та потенційного нарощування темпів наступальних операцій, що тривають.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Інститут посилається на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця, який зазначив, що російське військове командування залучає тактичні й оперативні резерви для наступальних операцій на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області. Таким чином війська агресора намагаються перешкодити українським силам стабілізувати лінію фронту в цих районах.

Експерт уточнив, що багато з цих резервів призначені для використання передбачуваного російського прориву української оборони, а не обов'язково для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

Так, за словами аналітика, нещодавно російські війська залучили додаткові підрозділи 3-го армійського корпусу (АК) до бойових дій на південний захід від Бахмута; невстановлений резервний полк 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) і 10-й танковий полк (1-й армійський корпус "ДНР") до бойових дій на південний захід від Донецька; і частини 272-го мотострілецького полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія) на Лиманському напрямку.

Машовець зазначив, що російські війська усе ще мають відповідні резерви для подальшої інтенсифікації наступальних операцій. Однак цих резервів буде недостатньо для того, щоб зруйнувати українську оборону.

"Російські війська з середини 2022 року намагалися досягти більш ніж поступових незначних тактичних успіхів в Україні. Введення тактичних або навіть обмежених оперативних резервів, саме по собі не змінює російські перспективи оперативно значущих успіхів, оскільки російські війська поки що не продемонстрували здатності здійснювати продумані механізовані маневри, які б дозволили їм швидко захопити значні ділянки території", — йдеться у звіті ISW.

Раніше ми повідомляли, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності. Для цього потрібна єдина згода країн-членів Євросоюзу.

24 лютого Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Жозепом Боррелем. Верховний представник заявив, що у ЄС працюють над постачанням партії снарядів в Україну, які вона отримає до кінця березня.