Заморожені російські активи можуть використати на зброю Україні, — Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: УНІАН

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності. Для цього потрібна єдина згода країн-членів Євросоюзу.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Він зазначив, що раніше розглядалася можливість використання цих коштів для відновлення України, але тепер пріоритет полягає в запобіганні новому руйнуванню.

"Наразі головне в Україні – не стільки реконструкція, скільки уникнення подальшої руйнації", — підкреслив Боррель.

Боррель також зазначив, що використання цих коштів може включати підтримку через Європейський фонд миру для надання додаткової військової допомоги Україні, а також підтримку української оборонно-промислової бази в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила підтримку ініціативі свого британського колеги, Девіда Кемерона, стосовно можливості обміну крилатими ракетами з метою забезпечення України більш ефективною далекобійною зброєю.

Також ми писали про те, що за даними розвідки НАТО, Росія випускає приблизно 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, що втричі перевищує об'єм, який можуть виділити Сполучені Штати та країни ЄС для України.