Замороженные российские активы могут использовать на оружие Украине, — Боррель
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель высказал идею использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и поддержки ее обороноспособности. Для этого нужно единое согласие стран-членов Евросоюза.
Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Оружие для Украины
Он отметил, что ранее рассматривалась возможность использования этих средств для восстановления Украины, но теперь приоритет заключается в предотвращении нового разрушения.
"Сейчас главное в Украине — не столько реконструкция, сколько избегание дальнейшего разрушения", — подчеркнул Боррель.
Боррель также отметил, что использование этих средств может включать в себя поддержку через Европейский фонд мира для предоставления дополнительной военной помощи Украине, а также поддержку украинской оборонно-промышленной базы в долгосрочной перспективе.
Напомним, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила поддержку инициативе своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно возможности обмена крылатыми ракетами с целью обеспечения Украины более эффективным дальнобойным оружием.
Также мы писали о том, что по данным разведки НАТО Россия выпускает примерно 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что втрое превышает объем, который могут выделить Соединенные Штаты и страны ЕС для Украины.
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