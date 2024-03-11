Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж ЄС і США дають Україні, — CNN

Військовослужбовці стріляють із міномета. Фото: УНІАН

За даними розвідки НАТО, Росія випускає приблизно 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, що втричі перевищує об'єм, який можуть виділити Сполучені Штати та країни ЄС для України. Це стає вирішальним фактором у веденні війни, де кількість боєприпасів відіграє ключову роль.

Про це повідомляє видання CNN.

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Перегони у вироблені снарядів

Згідно із заявою CNN, США та Європа мають потужність виробляти лише 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для України. При цьому російські заводи працюють цілодобово, випускаючи близько 10 тисяч снарядів на день порівняно з 2 тисячами на день з українського боку.

Відзначається, що США планують збільшити виробництво до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, але це вдвічі менше щомісячного виробництва Росії. Втім, фінансування України на суму 60 млрд доларів, яке призначалося на ці цілі, зараз призупинено в Конгресі.

Експерти зауважують, що визначальним фактором у війні може стати кількість вироблених артилерійських снарядів. Як зазначив представник НАТО, російський військовий комплекс вже працює на повну потужність, використовуючи свою перевагу в обсязі виробництва.

За оцінками західних спецслужб, попри перевагу Росії у виробництві, у довгостроковій перспективі Захід може активізувати зусилля на розблокування інфраструктури та створення необхідних умов для виробництва більшої кількості боєприпасів.

Нагадаємо, що Україна може очікувати розгортання винищувачів F-16 вже у липні цього року, проте їхня кількість буде обмежена. До польотів на них будуть готові 12 українських пілотів.

Також ми писали про те, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі Росія намагається запустити виробництво оновлених керованих авіабомб, щоб збільшити обстріли по лінії фронту. Таке озброєння фактично є модернізованою версією некерованих авіабомб FAB ще радянських часів.