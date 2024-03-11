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Россия производит втрое больше снарядов, чем ЕС и США дают Украине, — CNN

11 марта 2024 12:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россия производит втрое больше снарядов, чем ЕС и США дают Украине, — CNN
Военнослужащие стреляют из миномета. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным разведки НАТО, Россия выпускает около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что в три раза превышает объем, который могут выделить Соединенные Штаты и страны ЕС для Украины. Это становится решающим фактором в ведении войны, где количество боеприпасов играет ключевую роль.

Об этом сообщает издание CNN.

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Гонки в производстве снарядов

Согласно заявлению CNN, США и Европа обладают мощностью производить лишь 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для Украины. При этом российские заводы работают круглосуточно, выпуская около 10 тысяч снарядов в день по сравнению с 2 тысячами в день с украинской стороны.

США планируют увеличить производство до 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года, но это вдвое меньше ежемесячного производства России. Впрочем, финансирование Украины на сумму 60 млрд долларов, которое предназначалось для этих целей, сейчас приостановлено в Конгрессе.

Эксперты отмечают, что определяющим фактором в войне может стать количество производимых артиллерийских снарядов. Как отметил представитель НАТО, российский военный комплекс уже работает на полную мощность, используя свое преимущество в объеме производства.

По оценкам западных спецслужб, несмотря на преимущество России в производстве, в долгосрочной перспективе Запад может активизировать усилия по разблокированию инфраструктуры и созданию необходимых условий для производства большего количества боеприпасов.

Напомним, что Украина может ожидать развертывания истребителей F-16 уже в июле этого года, однако их количество будет ограничено. К полетам на них будут готовы 12 украинских пилотов.

Также мы писали о том, что аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия пытается запустить производство обновленных управляемых авиабомб, чтобы увеличить обстрелы по линии фронта. Такое вооружение фактически является модернизированной версией неуправляемых авиабомб FAB еще в советское время.

Европейский союз
США
оружие
военная помощь
военная техника
боеприпасы
оккупанты
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