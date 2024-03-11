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РФ планує збільшити виробництво керованих авіабомб — в ISW назвали мету

11 березня 2024 08:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ планує збільшити виробництво керованих авіабомб — в ISW назвали мету
Керовані авіабомби. Фото ілюстративне: з відритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі Росія намагається запустити виробництво оновлених керованих авіабомб, щоб збільшити обстріли по лінії фронту. Таке озброєння фактично є модернізованою версією некерованих авіабомб FAB ще радянських часів.

Про це йдеться у звіті ISW

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РФ планує збільшити виробництво керованих авіабомб

"Російські війська, ймовірно, спробують налагодити серійне виробництво керованих плануючих бомб UMPB і збільшити їх використання на лінії фронту", — сказали в Інституті вивчення війни, говорячи про плани Росії збільшити виробництво керованих авіабомб. 

Фахівці також нагадали заяву речника Таврійського угруповання українських військ капітана Дмитра Лиховія, який 10 березня повідомив, що під час останнього удару по Мирнограду Донецької області російські окупанти вдарили планерними боєприпасами (UMPB D-30SN).

Зброя, попередньо, є оновленою версією некерованих авіабомб FAB радянських часів. В ISW наголошують, що перед цим армія РФ вже використовувала FAB на початку січня цього року. 

"ISW нещодавно спостерігала за російськими мілблогерами, які стверджують, що російські війська почали наносити удари керованими плануючими бомбами FAB UMPB, на відміну від використання некерованих плануючих бомб з уніфікованими модулями планування та корекції ( UMPC), у невизначених районах України", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 10 березня противник завдав удару по Мирнограду та інших населених пунктах Донеччини. Внаслідок обстрілу поранення дістали дев'ять місцевих жителів, серед яких один підліток.

Також ми писали, що солдати РФ посилили атаки фугасними авіабомбами на позиції ЗСУ. 

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