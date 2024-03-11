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РФ планирует увеличить производство управляемых авиабомб — в ISW назвали цель

11 марта 2024 08:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ планирует увеличить производство управляемых авиабомб — в ISW назвали цель
Управляемые авиабомбы. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия пытается запустить производство обновленных управляемых авиабомб, чтобы увеличить обстрелы по линии фронта. Такое вооружение фактически является модернизированной версией неуправляемых авиабомб FAB еще из советских времен.

Об этом говорится в отчете ISW.

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РФ планирует увеличить производство управляемых авиабомб

"Российские войска, вероятно, попытаются наладить серийное производство управляемых планирующих бомб UMPB и увеличить их использование на линии фронта", — сказали в Институте изучения войны, говоря о планах России увеличить производство управляемых авиабомб.

Специалисты также напомнили заявление спикера Таврической группировки украинских войск капитана Дмитрия Лиховия, который 10 марта сообщил, что во время последнего удара по Мирнограду Донецкой области российские оккупанты ударили планерными боеприпасами (UMPB D-30SN).

Оружие предварительно является обновленной версией неуправляемых авиабомб FAB советских времен. В ISW отмечают, что перед этим армия РФ уже использовала FAB в начале января этого года.

"ISW недавно наблюдала за российскими милблогерами, которые утверждают, что российские войска начали наносить удары управляемыми планирующими бомбами FAB UMPB, в отличие от использования неуправляемых планирующих бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC), в неопределенных районах Украины", — говорится в сообщении. 

Напомним, 10 марта противник нанес удар по Мирнограду и другим населенным пунктам Донбасса. В результате обстрела ранения получили девять местных жителей, среди которых один подросток.

Также мы писали, что солдаты РФ усилили атаки фугасными авиабомбами на позиции ВСУ. 

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