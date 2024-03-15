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Россия привлекает резервы для наращивания темпов наступательных операций, — ISW

15 марта 2024 04:16
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Россия привлекает резервы для наращивания темпов наступательных операций, — ISW
Российский оккупант. Фото: русский
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские войска привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы с целью поддержания и потенциального наращивания продолжающихся темпов наступательных операций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Институт ссылается на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца, который отметил, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы для наступательных операций в Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области. Таким образом, войска агрессора пытаются помешать украинским силам стабилизировать линию фронта в этих районах.

Эксперт уточнил, что многие из этих резервов предназначены для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не обязательно для поддержки текущих наступающих российских операций, направленных против стабилизации оборонных позиций Украины.

Так, по словам аналитика, недавно российские войска привлекли дополнительные подразделения 3-го армейского корпуса (АК) к боевым действиям юго-западнее Бахмута; неустановленный резервный полк 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) и 10-й танковый полк (1-й армейский корпус "ДНР") к боевым действиям юго-западнее Донецка; и части 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия) на Лиманском направлении.

Машовец отметил, что у российских войск все еще есть соответствующие резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций. Однако этих резервов будет недостаточно для того, чтобы разрушить украинскую оборону.

"Российские войска с середины 2022 года пытались достичь более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине. Введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманные механизированные маневры, которые позволили бы им быстро захватить значительные участки территории", — говорится в отчете ISW.

Ранее мы сообщали, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал идею использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности. Для этого нужно единое согласие стран-членов Евросоюза .

24 февраля Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем. Верховный представитель заявил, что в ЕС работают над поставкой партии снарядов в Украину , которые она получит до конца марта.

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