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Росія запустила "шахеди" з моря — які області поглинула повітряна тривога

5 березня 2024 23:03
оновлено: 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія запустила "шахеди" з моря зараз 5 березня — області поглинула повітряна тривога
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 5 березня охопила низку східних та південних областей. Є небезпека ударних безпілотників, які Росія запустила з моря. Також зберігається загроза балістики для Донецької області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За словами українських військових, групи БпЛА летять з Чорного моря в бік Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Херсонську,
  • Миколаївську,
  • Одеську. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 5 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:10. Повітряні сили розповіли про ситуацію з ворожими БпЛА станом на зараз:

  • на Полтавщині — у напрямку Миргорода.
  • дві групи "шахедів" на Харківщині — північно-західним курсом.
  • на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.
  • на Одещині — курсом на Вінниччину.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:32. Захисники попереджають про ворожі безпілотники з Полтавської в бік Сумської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:36. "Почервоніла" також і Чернігівська область, там, за інформацією ПС, теж загроза ударних БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 5 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також військові повідомляють про нову групу безпілотників в бік Одеси з моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:42. Загроза застосування "шахедів" в Кіровоградській та Вінницькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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