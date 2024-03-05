Росія запустила "шахеди" з моря зараз 5 березня — області поглинула повітряна тривога

Росія запустила "шахеди" з моря — які області поглинула повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 5 березня охопила низку східних та південних областей. Є небезпека ударних безпілотників, які Росія запустила з моря. Також зберігається загроза балістики для Донецької області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога увечері зараз 5 березня
За словами українських військових, групи БпЛА летять з Чорного моря в бік Одеської області.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.
Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Одеську.
Оновлено 23:10. Повітряні сили розповіли про ситуацію з ворожими БпЛА станом на зараз:
- на Полтавщині — у напрямку Миргорода.
- дві групи "шахедів" на Харківщині — північно-західним курсом.
- на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.
- на Одещині — курсом на Вінниччину.
Оновлено 23:32. Захисники попереджають про ворожі безпілотники з Полтавської в бік Сумської області.
Оновлено 23:36. "Почервоніла" також і Чернігівська область, там, за інформацією ПС, теж загроза ударних БпЛА.
Також військові повідомляють про нову групу безпілотників в бік Одеси з моря.
Оновлено 23:42. Загроза застосування "шахедів" в Кіровоградській та Вінницькій областях.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!