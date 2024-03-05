Росія запустила "шахеди" з моря зараз 5 березня — області поглинула повітряна тривога

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз 5 березня охопила низку східних та південних областей. Є небезпека ударних безпілотників, які Росія запустила з моря. Також зберігається загроза балістики для Донецької області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога увечері зараз 5 березня

За словами українських військових, групи БпЛА летять з Чорного моря в бік Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську,

Одеську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:10. Повітряні сили розповіли про ситуацію з ворожими БпЛА станом на зараз:

на Полтавщині — у напрямку Миргорода.

дві групи "шахедів" на Харківщині — північно-західним курсом.

на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.

на Одещині — курсом на Вінниччину.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:32. Захисники попереджають про ворожі безпілотники з Полтавської в бік Сумської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:36. "Почервоніла" також і Чернігівська область, там, за інформацією ПС, теж загроза ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також військові повідомляють про нову групу безпілотників в бік Одеси з моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:42. Загроза застосування "шахедів" в Кіровоградській та Вінницькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...