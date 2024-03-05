Россия запустила "шахеды" с моря сейчас 5 марта - области поглотила воздушная тревога

Россия запустила "шахеды" с моря — какие области поглотила воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас 5 марта охватила ряд восточных и южных областей. Есть опасность ударных беспилотников, которые Россия запустила с моря. Также сохраняется угроза баллистики Донецкой области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога вечером сейчас 5 марта
По словам украинских военных, группы БпЛА улетают из Черного моря в сторону Одесской области.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Одесский.
Обновлено 23:10. Воздушные силы рассказали о ситуации с враждебными БпЛА по состоянию на данный момент:
- на Полтавщине – в направлении Миргорода.
- две группы "шахедов" в Харьковской области - северо-западным курсом.
- в Херсонской области — в направлении Николаевской области.
- в Одесской области — курсом на Виннитчину.
Обновлено 23:32. Защитники предупреждают о вражеских беспилотниках из Полтавской в сторону Сумской области.
Обновлено 23:36. "Покраснела" также и Черниговская область, там, по информации ВС, тоже угроза ударных БПЛА.
Также военные сообщают о новой группе беспилотников в сторону Одессы с моря.
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