Россия запустила "шахеды" с моря сейчас 5 марта - области поглотила воздушная тревога

Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 марта охватила ряд восточных и южных областей. Есть опасность ударных беспилотников, которые Россия запустила с моря. Также сохраняется угроза баллистики Донецкой области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога вечером сейчас 5 марта

По словам украинских военных, группы БпЛА улетают из Черного моря в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую,

Одесский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:10. Воздушные силы рассказали о ситуации с враждебными БпЛА по состоянию на данный момент:

на Полтавщине – в направлении Миргорода.

две группы "шахедов" в Харьковской области - северо-западным курсом.

в Херсонской области — в направлении Николаевской области.

в Одесской области — курсом на Виннитчину.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:32. Защитники предупреждают о вражеских беспилотниках из Полтавской в сторону Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:36. "Покраснела" также и Черниговская область, там, по информации ВС, тоже угроза ударных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также военные сообщают о новой группе беспилотников в сторону Одессы с моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...