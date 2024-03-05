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Россия запустила "шахеды" с моря — какие области поглотила воздушная тревога

5 марта 2024 23:03
обновлено: 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия запустила "шахеды" с моря сейчас 5 марта - области поглотила воздушная тревога
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 5 марта охватила ряд восточных и южных областей. Есть опасность ударных беспилотников, которые Россия запустила с моря. Также сохраняется угроза баллистики Донецкой области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога вечером сейчас 5 марта

По словам украинских военных, группы БпЛА улетают из Черного моря в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Одесский.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня 5 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:10. Воздушные силы рассказали о ситуации с враждебными БпЛА по состоянию на данный момент:

  • на Полтавщине – в направлении Миргорода.
  • две группы "шахедов" в Харьковской области - северо-западным курсом.
  • в Херсонской области — в направлении Николаевской области.
  • в Одесской области — курсом на Виннитчину.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:32. Защитники предупреждают о вражеских беспилотниках из Полтавской в сторону Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:36. "Покраснела" также и Черниговская область, там, по информации ВС, тоже угроза ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 5 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также военные сообщают о новой группе беспилотников в сторону Одессы с моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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