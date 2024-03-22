Росія здійснила масштабну атаку на енергетику за останній час
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.
Про це Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Російська атака на енергетику України
"Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", — сказав Галущенко, коментуючи ранкову атаку окупантів.
Він додав, що внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Крім того, через атаку знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить Запорізьку АЕС.
Зрештою у низці регіонів країни перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, близько 4:46 в Україні оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Незадовго після цього у Кривому Розі пролунали вибухи.
Серія вибухів прозвучала у Запоріжжі, а також на Хмельниччині.
Читайте Новини.LIVE!