Росія здійснила масштабну атаку на енергетику за останній час

Наслідки обстрілів об'єктів енергетики. Фото архівне: ДСНС

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Про це Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", — сказав Галущенко, коментуючи ранкову атаку окупантів.

Він додав, що внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Крім того, через атаку знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить Запорізьку АЕС.

Зрештою у низці регіонів країни перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, близько 4:46 в Україні оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Незадовго після цього у Кривому Розі пролунали вибухи.

Серія вибухів прозвучала у Запоріжжі, а також на Хмельниччині.