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Росія здійснила масштабну атаку на енергетику за останній час

22 березня 2024 07:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росія здійснила масштабну атаку на енергетику за останній час
Наслідки обстрілів об'єктів енергетики. Фото архівне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Про це Галущенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", — сказав Галущенко, коментуючи ранкову атаку окупантів. 

Він додав, що внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Крім того, через атаку знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить Запорізьку АЕС.

Зрештою у низці регіонів країни перебої зі світлом.  Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, близько 4:46 в Україні оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Незадовго після цього у Кривому Розі пролунали вибухи. 

Серія вибухів прозвучала у Запоріжжі, а також на Хмельниччині

Герман Галущенко
війна
росіяни
обстріли
сфера енергетики
окупанти
війна в Україні
відключення світла

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