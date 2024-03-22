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Россия совершила масштабную атаку на энергетику за последнее время

22 марта 2024 07:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россия совершила масштабную атаку на энергетику за последнее время
Последствия обстрела объектов энергетики. Фото архивное: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром, 22 марта, есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Об этом Галущенко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сейчас враг совершает самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны", — сказал Галущенко, комментируя утреннюю атаку оккупантов.

Он добавил, что в результате обстрелов есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме того, из-за атаки обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую АЭС.

В конце концов, в ряде регионов страны есть перебои со светом. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, около 4:46 в Украине объявили воздушную тревогу, связанную со взлетом МиГ-31К. Незадолго после этого в Кривом Роге раздались взрывы.

Серия взрывов прозвучала также в Запорожье, в Хмельницкой области.

Герман Галущенко
война
россияне
обстрелы
сфера энергетики
оккупанты
война в Украине
отключения света

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