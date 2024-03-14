Росіяни почали застосовувати вдвічі більше хімічної зброї проти українських військових

Військовий у протигазі. Ілюстративне фото: "Армія Інформ"

Українські військові стикаються зі зростаючою загрозою з боку російських сил, які вдвічі збільшили застосування хімічної зброї. За останній місяць кількість атак з використанням хімічних речовин з дронів майже подвоїлася.

Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій під час телемарафону "Єдині новини".

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Використання отруйних речовин

За словами Лиховія, для протидії цим загрозам військовим необхідно бути готовими мати під рукою протигази та засоби індивідуального захисту. Він зауважив, що ця ситуація нагадує часи Першої світової війни, коли такі засоби захисту були вельми актуальними.

При цьому Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року.

"Звичайно треба знаходити "протиотруту" проти їхніх дронів, щоб їх "Мавіки" не підпускати до наших позицій", — сказав у прямому ефірі Лиховій.

Раніше ми вже повідомляли, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники дедалі частіше проводять хімічні атаки.

Також ми писали про те, що російськв окупанти обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області.