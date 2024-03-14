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Россияне стали применять вдвое больше химического оружия против украинских военных

14 марта 2024 11:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне стали применять вдвое больше химического оружия против украинских военных
Военный в противогазе. Иллюстративное фото: "Армия Информ"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские военные сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских сил, которые вдвое увеличили применение химического оружия. За последний месяц количество атак с использованием химических веществ из дронов почти удвоилось.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой во время телемарафона "Единые новости".

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По словам Лиховия, для противодействия этим угрозам военным необходимо быть готовы иметь под рукой противогазы и средства индивидуальной защиты. Он отметил, что эта ситуация напоминает времена Первой мировой войны, когда такие средства защиты были очень актуальны.

При этом Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA в качестве метода ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.

"Конечно, нужно находить "противояд" против их дронов, чтобы их "Мавики" не подпускать к нашим позициям" , — сказал в прямом эфире Лиховой.

Ранее мы уже сообщали, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские захватчики все чаще проводят химические атаки.

Также мы писали о том, что российские кафиры обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области.

война
россияне
химическое оружие
оккупанты
война в Украине

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