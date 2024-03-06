Плотный огонь и война КАБов — как Третья штурмовая боролась за Авдеевку

Украинские военные во время боев в Авдеевке. Фото: скриншот с видео

Во время ожесточенных и тяжелых боев за Авдеевку враг значительно преобладал в личном составе и оружии. Однако бойцы Третьей штурмовой бригады приспособились к ситуации и эффективно уничтожали россиян.

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода".

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Командир расчета миномета 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр "Иисус" рассказал, что при заходе на позиции сразу почувствовали, что есть отличие от всех предыдущих кампаний, в частности от Бахмутской, прежде всего в интенсивности артиллерийского огня. Кроме того, они были предупреждены о высокой активности вражеской авиации, которая круглосуточно сбрасывала КАБ.

По их словам, иногда приходилось стрелять под вражескими обстрелами. На все про все было не больше пяти минут. А тишина хотя бы в несколько минут была возможностью полноценно работать для минометного расчета.

Преимущество россиян в боеприпасах

"В Авдеевке российские войска преобладали в количестве боеприпасов 1 до 20. То есть на один наш обстрел было 20 российских", — рассказал военный с позывным "Мороз".

Кроме того, бойцы говорят, что большой проблемой во время боев было преимущество врага в авиации и полное преимущество в небе. Военные говорят, что таких тяжелых боев и обстрелов не было даже в Бахмуте.

"Мы не могли три дня поднять голову. Было даже сложно выйти из подвала. Из-за плотного артиллерийского обстрела, который постоянно уничтожал оборудование... По нас работало все: ствольная артиллерия, минометы, РСЗО. Поверяя "птичками", мы видели, как нашу позицию обстреляли фосфором. Противник имел полное преимущество, и они постоянно забрасывали наши позиции КАБами", — рассказывает боец "Длинный".

Напомним, военный обозреватель Денис Попович считает, что РФ не прекращает наступление вблизи Авдеевки, поскольку нашла там перспективу продвижения и имеет некоторые успехи.

В то же время командир 3-й ОШБр с позывным "Макар" заявил, что война коснется всех и продлится еще долгое время. По его словам, Авдеевка является только началом новой кампании РФ.